Want to get hands-on with science? Check out this extensive list of DIY biolabs and meet-up groups around the world. Look closely, there may be a lab or meet-up in your area where you can get started on your biohacking project.

USA-EAST

Asheville DIY Bio Meetup – Asheville, NC

Baltimore Under Ground Science (BUGSS) – Baltimore, MD

Capital Area BioSpace (CABS) – Bethesda, MD

Boston Open Science Lab (BosLab) – Boston, MA

Genspace – Brooklyn, NY

MIT DIYbio – Cambridge, MA

Open Bio Labs – Charlottesville, VA

DIYbio South Carolina – Columbia, SC

Cap City Biohackers – Columbus, OH

Ronin Genetics – Durham, NC

Great Lakes Biotech Academy – Indianapolis, IN

Tri Sci – Kansas City, MO

DIYbio Madison – Madison, WI

MN DIYbio – Minneapolis, MN

Harlem Biospace – New York City, NY

Biologik Labs – Norfolk, VA

FamiLAB – Orlando, FL

Triangle DIY Biology – Research Triangle Park, NC

USA-WEST

Berkeley BioLabs – Berkeley, CA

Bio, Tech and Beyond – Carlsbad, CA

Denver Biolabs – Denver, CO

La Jolla Library Bio Lab – La Jolla, CA

Biodidact – Los Alamos, NM

TheLab – Los Angeles, CA

Counter Culture Labs – Oakland, CA

PortLab – Portland, OR

DIYbio San Diego – San Diego, CA

Wet Lab – San Diego, CA

Indie Bio – San Francisco, CA

HiveBio Community Lab – Seattle, WA

BioCurious – Sunnyvale, CA

CANADA

Brico.Bio – Montreal, QC

Nelson-BC-DiyBio – Nelson, BC

BioTown – Ottawa, ON

DIYbio Toronto – Toronto, ON

Open Science Network – Vancouver, BC

EUROPE

ABiohacking – Albacete, Spain

Waag Society’s Open Wetlab – Amsterdam, Netherlands

DIY Bio Barcelona – Barcelona, Spain

Biotinkering Berlin – Berlin, Germany

Open BioLab – Brussels, Belgium

Bio.Display – Budapest, Hungary

Biomakespace – Cambridge, UK

Biologigaragen – Copenhagen, Denmark

Bio Art Laboratories – Eindhoven, Netherlands

Bioscope – Geneva, Switzerland

ReaGent – Ghent, Belgium

Open BioLab – Graz, Austria

DIYbio Groningen – Groningen, Netherlands

Biotop Heidelberg – Heidelberg, Germany

L’Eprouvette – Lausanne, Switzerland

Hackuarium – Lausanne/Renens, Switzerland

London Biohackspace – London, UK

London Hackspace – London, UK

BioChanges – London, UK

Symbiolab – Maribor, Slovenia

Biohacking – Moscow, Russia

Biogarage – Munich, Germany

DIYbio Belgium – Namur, Belgium

OpenGenX – Nottingham, UK

La Paillasse – Paris, France

Project Biolab – Prague, Czech Republic

BioNyfiken – Stockholm, Sweden

Hackteria – Switzerland/Slovenia

Be.In.To – Turin, Italy

ASIA

F.lab – Bangkok, Thailand

DIYio Hong Kong – Hong Kong, China

BioRiiDL – Mumbai, India

DIYbio Singapore – Singapore

DIYbio Israel – Tel-Aviv, Israel

BioHubIL – Tel-Aviv, Israel

BioClub – Tokyo, Japan

LATIN AMERICA

DIYbio Mexico – Guanajuato, Mexico

Biomakers Lab – Lima, Peru

SyntechBio Network – Sao Paulo, Brazil

Garoa Hacker Club – Sao Paulo, Brazil

Synbio Brasil – Sao Paulo, Brazil

OCEANIA

BioHackMelb – Melbourne, Australia

DIYbio Perth – Perth, Australia

BioHackSyd – Sydney, Australia