What Cuts What? Lasering Different Materials

Digital Fabrication Laser Cutting
What Cuts What? Lasering Different Materials

By Matt Stultz

Matt Stultz

Matt is head of community for Cocoa Press, a contributing editor for Make:, and longtime wrangler of our Digital Fabrication Shootouts.

View more articles by Matt Stultz

One of the most important parts about deciding to purchase a new laser cutter/engraver is knowing what materials that laser can cut and engrave. Here’s a basic table to help you decide what will work best for your needs.

Laser Cutting and Engraving Material Compatibility

MaterialBlue diode laserCO₂ laserFiber laser
WoodCuts & engraves (thin, up to ~3mm)Cuts & engraves (thicker cuts, up to ~20mm)Engraves only
Acrylic (clear)Cannot cut/engraveCuts & engravesCannot cut/engrave
Acrylic (colored)Cuts & engraves (dark colors)Cuts & engravesCannot cut/engrave
LeatherCuts & engraves (thin)Cuts & engravesEngraves only
Fabric/textilesCuts & engravesCuts & engravesCannot cut/engrave
Paper/cardboardCuts & engravesCuts & engravesCannot cut/engrave
PlasticsEngraves some (dark plastics)Cuts & engraves (depending on type)Engraves certain types 
Transparent plasticsCannot cut/engraveCannot cut; engraves some (requires additives) Cannot cut/engrave
Stone/slateEngravesEngravesEngraves
Metal (bare)Cannot cut/engraveCannot cut; engraves some (via marking agents)Cuts thin metals & engraves
Metal (anodized)EngravesEngravesCuts thin metals & engraves
Metal (coated)EngravesEngravesCuts thin metals & engraves
RubberEngravesCuts & engravesEngraves
FoamCuts & engraves (thin)Cuts & engravesCannot cut/engrave
CeramicsCannot cut/engraveEngraves (surface marking)Engraves (limited marking)
GlassCannot cut/engraveEngraves (frosted effect)Engraves (via marking agents)

This chart was published in Make: Vol. 92.  Subscribe for more tips, maker projects, and articles!

Tagged

By Matt Stultz

Matt Stultz

Matt is head of community for Cocoa Press, a contributing editor for Make:, and longtime wrangler of our Digital Fabrication Shootouts.

View more articles by Matt Stultz
Discuss this article with the rest of the community on our Discord server!

ADVERTISEMENT

Subscribe now to Make: Magazine
The official magazine of Maker Faire

From the Shed: 3D Printing & Fabrication

LDO V2.4 Frame Kit (Multiple Colors)

LDO V2.4 Frame Kit (Multiple Colors)

$124.99
Make: 3D Printing & Fabrication ePack - PDFs

Make: 3D Printing & Fabrication ePack - PDFs

$69.95
Subscribe to Make: Magazine Today

Get Make: Magazine

$19.99
Get Your Tickets to Maker Faire 2025
FEEDBACK