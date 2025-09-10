What Cuts What? Lasering Different Materials

One of the most important parts about deciding to purchase a new laser cutter/engraver is knowing what materials that laser can cut and engrave. Here’s a basic table to help you decide what will work best for your needs.
Laser Cutting and Engraving Material Compatibility
|Material
|Blue diode laser
|CO₂ laser
|Fiber laser
|Wood
|Cuts & engraves (thin, up to ~3mm)
|Cuts & engraves (thicker cuts, up to ~20mm)
|Engraves only
|Acrylic (clear)
|Cannot cut/engrave
|Cuts & engraves
|Cannot cut/engrave
|Acrylic (colored)
|Cuts & engraves (dark colors)
|Cuts & engraves
|Cannot cut/engrave
|Leather
|Cuts & engraves (thin)
|Cuts & engraves
|Engraves only
|Fabric/textiles
|Cuts & engraves
|Cuts & engraves
|Cannot cut/engrave
|Paper/cardboard
|Cuts & engraves
|Cuts & engraves
|Cannot cut/engrave
|Plastics
|Engraves some (dark plastics)
|Cuts & engraves (depending on type)
|Engraves certain types
|Transparent plastics
|Cannot cut/engrave
|Cannot cut; engraves some (requires additives)
|Cannot cut/engrave
|Stone/slate
|Engraves
|Engraves
|Engraves
|Metal (bare)
|Cannot cut/engrave
|Cannot cut; engraves some (via marking agents)
|Cuts thin metals & engraves
|Metal (anodized)
|Engraves
|Engraves
|Cuts thin metals & engraves
|Metal (coated)
|Engraves
|Engraves
|Cuts thin metals & engraves
|Rubber
|Engraves
|Cuts & engraves
|Engraves
|Foam
|Cuts & engraves (thin)
|Cuts & engraves
|Cannot cut/engrave
|Ceramics
|Cannot cut/engrave
|Engraves (surface marking)
|Engraves (limited marking)
|Glass
|Cannot cut/engrave
|Engraves (frosted effect)
|Engraves (via marking agents)
